Batman'da Otomobil Takla Attı: 2 Yaralı

Batman'da kontrolden çıkan bir otomobil kaldırıma çarptıktan sonra takla attı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Esentepe Kavşağı'nda meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kaldırıma çarptıktan sonra takla attı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - BATMAN