Batman'da Otomobil Takla Attı: 1 Yaralı

Batman merkeze bağlı Bıçakçı köyü mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Batman-Kozluk yolunda meydana geldi. Bıçakçı köyü mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. Kazada 1 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Kazada yaralanan şahıs yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - BATMAN