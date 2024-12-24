Batman'da Otomobil Kaza Yaptı: Sürücü Hastaneye Kaldırıldı

Batman'ın Kozluk ilçesinde, direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü önce bariyerlere çarptı ardından şarampole yuvarlandı.

Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde İpekyolu Caddesi üzerinde direksiyon hakimiyetini kaybeden Seat marka 41 AUA 080 plakalı otomobil önce bariyerlere çarptı ardından da şarampole yuvarlandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesiyle olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri ismi öğrenilemeyen sürücüyü Kozluk Devlet Hastanesine kaldırdı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN