Batman'da Otomobil Çarpması Sonucu Bir Kız Yaralandı
Batman'ın Bağlar Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan 18 yaşındaki B.K. otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye sevk etti. B.K.'nin vücudunda kırıklar belirlendi.
Batman'da yolun karşısına geçmeye çalışan kız, otomobil çarpması sonucu yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, gün gece saatlerinde Bağlar Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan B.K.'ye (18) otomobil çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. B.K.'nin vücudunda kırıklar olduğu belirlendi. - BATMAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa