Bahçeli'nin Öcalan'ın çağrısına itirazı var: Dengeli ve isabetli bir açıklama değildir

Bahçeli'den sürpriz çıkış! Öcalan'ın çağrısına itiraz etti
Bahçeli'den Binali Yıldırım'ın 'Vatandaşlık tanımı gözden geçirilebilir' sözlerine tepki

Bahçeli'nin hedefinde AK Partili bir isim var
Türk vatandaşlarına Svalbard takımadalarında mülk edinme ve oturma hakkı tanındı

Türk vatandaşlarına o adada mülk edinme ve oturma hakkı tanındı
Merve Nur bulunduğu mekanı sosyal medyadan paylaşınca öldürülmüş

AVM'deki cinayetle ilgili çarpıcı detay! Katil izini böyle bulmuş

Batman'da Otomobil Çarpması Sonucu Bir Kız Yaralandı

Batman'da Otomobil Çarpması Sonucu Bir Kız Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman'ın Bağlar Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan 18 yaşındaki B.K. otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye sevk etti. B.K.'nin vücudunda kırıklar belirlendi.

Batman'da yolun karşısına geçmeye çalışan kız, otomobil çarpması sonucu yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, gün gece saatlerinde Bağlar Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan B.K.'ye (18) otomobil çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. B.K.'nin vücudunda kırıklar olduğu belirlendi. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Fransızlar Türk savaş araçları için bakın ne dedi
img

Mahalle halkı marketin kapısına yazılan bu yazıyı konuşuyor
img

İstanbul'daki camide tartışmalara yol açan fotoğraf
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyaca ünlü oyuncu, Türk hayranıyla sahnede balon patlattı

Ünlü oyuncu Türk hayranıyla balon patlattı! Görüntü tartışma yarattı
Süper Lig'de korku dolu anlar: İki futbolcu birden hastanelik oldu

İki futbolcu birden hastanelik oldu
Mimar Ece Gürel'in yeni görüntüleri ortaya çıktı

Ece Gürel'in yeni görüntüsü! Otobüs şoförüne bakın ne söylemiş
Üsküdar Kaymakamlığı, camideki tartışma yaratan görüntülere inceleme başlattı

Camide kaydedilen görüntü kaymakamlığı harekete geçirdi
Yetim maaşı alabilmek için sahte boşanma yapanlar tespit edildi

Devleti dolandırmak için evliliği kullanmışlar
Maliye düğmeye bastı! Hem kiracı hem de ev sahiplerine milyonluk 'IBAN cezası' yolda

Bunu yapan yandı! Kiracı ve ev sahiplerine milyonluk ceza yolda

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.