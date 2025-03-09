Batman'da Otomobil Çarpması Sonucu Bir Kız Yaralandı

Batman'da yolun karşısına geçmeye çalışan kız, otomobil çarpması sonucu yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, gün gece saatlerinde Bağlar Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan B.K.'ye (18) otomobil çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. B.K.'nin vücudunda kırıklar olduğu belirlendi. - BATMAN