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Batman'da otomobil bisikletle çarpıştı, bisiklet sürücüsü yaralandı

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Batman'da otomobil bisikletle çarpıştı, bisiklet sürücüsü yaralandı Haber Videosunu İzle
Batman'da otomobil bisikletle çarpıştı, bisiklet sürücüsü yaralandı
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Batman'da saat 22.30 sıralarında Turgut Özal Caddesi'nde otomobil ile bisikletin çarpışması sonucu bisiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı, ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı; kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Batman'da otomobil ile bisikletin çarpışması sonucu bisiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 22.30 sıralarında Turgut Özal Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen otomobil ile bisiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle bisikletten savrulan sürücü yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Otomobilde maddi hasarın oluştuğu kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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