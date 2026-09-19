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Batman'da otobüsteki yabancı yolcunun sindirim sisteminde 35 parça eroin bulundu

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Batman'da otobüsteki yabancı yolcunun sindirim sisteminde 35 parça eroin bulundu
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Batman'da narkotik ekiplerince şehir girişinde durdurulan yolcu otobüsündeki yabancı uyruklu yolcunun sindirim sisteminde 35 parça halinde toplam 253,22 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, adli işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Batman'da polis ekiplerinin uyuşturucu madde ticaretine yönelik gerçekleştirdiği operasyonda, şehir girişinde durdurulan bir otobüsteki yabancı uyruklu yolcunun sindirim sisteminde 35 parça halinde toplam 253,22 gram eroin ele geçirildi.

Batman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, şehir girişinde bir yolcu otobüsü durduruldu. Otobüste yolcu olarak bulunan yabancı uyruklu bir şahıs üzerinde yapılan kontrollerde, uyuşturucu madde taşıdığı değerlendirildi. Şahsın hastanede yapılan kontrollerinde sindirim sisteminde 35 parça halinde toplam 253,22 gram eroin bulunduğu tespit edildi. Uyuşturucu maddelere el konulurken, gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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