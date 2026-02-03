Haberler

Batman'da okul servislerine sıkı denetim

Güncelleme:
Batman Emniyet Müdürlüğü, çocukların güvenli yolculuk yapması amacıyla okul servislerini denetledi. Denetimlerde kurallara uymayan 7 sürücüye toplamda 35 bin lira ceza kesildi.

Batman Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, eğitim-öğretim yılının huzur ve güven içerisinde sürdürülebilmesi amacıyla okul çevrelerindeki denetimlerini artırdı. Öğrencilerin taşındığı servis araçlarına yönelik gerçekleştirilen kapsamlı kontrollerde, kurallara uymayanlara taviz verilmedi. Ekipler, okul giriş ve çıkış saatlerinde servis araçlarını durdurarak, araçların teknik şartlara uygunluğunu, 'okul taşıtı' ibarelerini, emniyet kemerlerini ve sürücülerin belgelerini tek tek inceledi. Yapılan denetimlerde kontrol edilen araçlar arasında mevzuata aykırı hareket ettiği tespit edilen 7 sürücüye cezai işlem uygulandı. Farklı maddelerden ihlalde bulunan bu sürücülere toplamda 35 bin 639 lira idari para cezası kesildi. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
