Batman'da aranan 23 şahıs tutuklandı

Batman İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonlarda aranan 23 şahıs yakalanarak adli mercilere sevk edildi. Tutuklanan şahıslar, ceza infaz kurumlarına teslim edildi.

Batman İl Jandarma Komutanlığı tarafından, nitelikli suçlardan aranan şahıslara yönelik peş peşe düzenlenen operasyonlarda yakalanan 23 şahıs çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Batman merkez ve ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda, çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen toplam 23 şahıs yakalandı. Gözaltına alınan şahıslar, işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi. Adli makamlara sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak Batman ve Beşiri Kapalı Ceza İnfaz Kurumlarına teslim edildi.

Batman İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, kamu düzenini ve toplum huzurunu bozan suç faillerine yönelik mücadelenin kararlılıkla ve aralıksız şekilde sürdürüleceği vurgulandı. - BATMAN

