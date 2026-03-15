Batman'da zehir tacirine geçit yok: 8 kilo 500 gram metafetamin ele geçirildi

Batman'da düzenlenen narkotik operasyonunda bir araçta yapılan aramada toplam 8 kilo 500 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli tutuklandı.

Batman'da polis ekiplerinin düzenlediği narkotik operasyonunda bir araçta yapılan aramada bavul içerisinde gizlenmiş 8 kilo 500 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, Batman İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 12 Mart 2026 tarihinde yürüttükleri çalışmalar kapsamında il girişinde uygulama noktası oluşturdu. Uygulama sırasında durdurulan bir araçta bulunan şüpheli şahıs üzerinde ve eşyalarında arama yapıldı. Yapılan aramada, şahsa ait bavul içerisinde paketler halinde gizlenmiş toplam 8 kilo 500 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Yetkililer, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarının kent genelinde kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
