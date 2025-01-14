Batman'da Narkotik Olayları 2024'te %50 Artış Gözlemlendi

Batman Valisi Ekrem Canalp : "2023 yılında narkotikte bin 689 olaya müdahale edilirken 2024 yılı içerisinde bu sayı 2 bin 530'a çıktı"

BATMAN - Batman Valisi Ekrem Canalp, düzenlediği basın açıklamasıyla kentte 2024 yılı içinde gerçekleştirilen asayiş ve güvenlik uygulamaları hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Valilik binasında düzenlenen toplantıya Batman Valisi Ekrem Canalp, İl Emniyet Müdür Vekili Serkan Serin ve İl Jandarma Komutanı Albay Cafer Öz katıldı. Burada açıklamalarda bulunan Vali Ekrem Canalp, 2023 yılında narkotikte bin 689 olaya müdahale edildiğini 2024 yılı içerisinde bu oran 2 bin 530'a çıktığını söyledi. Uyuşturucuyla mücadele kapsamında tutuklanan şüpheli sayısının bir önceki yıl 181 iken, 2024 yılında 207'ye ulaştığını kaydeden Vali Canalp, "Narkotik suçlarla mücadele birimlerimizce, emniyet ve jandarmamızca 2024 yılı içerisinde yapılan operasyonlar neticesinde 699 kilo skunk maddesi, 84 kilo esrar, 6 kilo bonzai, 8 kilo eroin, 27 bin 719 adet ecstasy uyuşturucu hap, 33 kilo metanfetimin, 7 bin 106 adet sentetik ecza, 2 bin 730 Hint keneviri ele geçirilmiş durumdadır. 2024 yılı içerisinde toplam 983 kaçakçılık ve organize suça müdahale edilmiş, bin 23 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapılmıştır. Adli işlem yapılan kişilerden de 46 şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir. 2024 yılı içerisinde emniyetimizin ve jandarmamızın kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele birimlerince 501 adet tabanca ele geçirilmiştir. 19 adet uzun namlulu silah, 386 bin litre kaçak akaryakıt, 224 bin adet kaçak sigara ve 5 bin 977 adet elektronik sigara ve 6 bin 608 kaçak emtia mal ele geçirilmiş bulunmaktadır" dedi.

Siber suçlarla mücadele konusuna da değinen Vali Canalp, "Siber suçlarla mücadelede de 2024 yılı Batman açısından çok hareketli bir yıl olmuştur. Adli işlem yapılmış olay sayısı bin 581'den bin 664'e çıkmıştır. Bu suçların yüzde 83'lük kısmının bilişim ve banka sistemleri aracılığıyla, banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması gibi, nitelikli dolandırıcılık kapsamında işlenmiş olan suçlardır. Bu kapsamda tutuklanan kişilerin sayısı ise 75'ten 183'e çıkarak, bir önceki yıla göre yüzde 144'lük bir artış sağlanmıştır. Göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında da 2024 yılında müdahale edilen olay sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 67 oranında artmış ve 55'ten 92'ye yükselmiştir. Yıl içerisinde toplam 103 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapılmış, 177 yabancı uyruklu şahıs ise müdahil işlem yapılarak geri gönderme merkezlerimize sevk edilmiştir" diye konuştu.