Üye Girişi
Haberler
Yenidoğan Çetesi davasında ara karar! Sanıkların tutukluluk halleri devam edecek

Türkiye'nin kilitlendiği davada ara karar açıklandı
Sırrı Süreyya Önder'den Meclis'te kırmızı kart çıkaran CHP'li vekillere olay hareket

CHP'li vekilleri gören Sırrı Süreyya Önder'in zor anları
Bağcılar'da taşla katledilen çocuğun annesinden yürek yakan feryat

Bağcılar'da taşla katledilen çocuğun annesinden yürek yakan feryat
Özel, Yunus Emre Vakfı'ndaki yolsuzluk iddialarını gündeme getirdi

Kürsüde havaya kaldırıp gösterdi: Bu belgeyi Bahçeli'ye yollayacağım

Batman'da Narkotik Olayları 2024'te %50 Artış Gözlemlendi

Batman'da Narkotik Olayları 2024'te %50 Artış Gözlemlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman Valisi Ekrem Canalp, 2024 yılında narkotik suçlarla mücadelede önemli bir artış olduğunu ve birçok operasyon gerçekleştirdiklerini açıkladı. 2023 yılında bin 689 olaya müdahale edilirken, bu yıl bu sayının 2 bin 530'a çıktığını belirtti.

Batman Valisi Ekrem Canalp : "2023 yılında narkotikte bin 689 olaya müdahale edilirken 2024 yılı içerisinde bu sayı 2 bin 530'a çıktı"

BATMAN - Batman Valisi Ekrem Canalp, düzenlediği basın açıklamasıyla kentte 2024 yılı içinde gerçekleştirilen asayiş ve güvenlik uygulamaları hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Valilik binasında düzenlenen toplantıya Batman Valisi Ekrem Canalp, İl Emniyet Müdür Vekili Serkan Serin ve İl Jandarma Komutanı Albay Cafer Öz katıldı. Burada açıklamalarda bulunan Vali Ekrem Canalp, 2023 yılında narkotikte bin 689 olaya müdahale edildiğini 2024 yılı içerisinde bu oran 2 bin 530'a çıktığını söyledi. Uyuşturucuyla mücadele kapsamında tutuklanan şüpheli sayısının bir önceki yıl 181 iken, 2024 yılında 207'ye ulaştığını kaydeden Vali Canalp, "Narkotik suçlarla mücadele birimlerimizce, emniyet ve jandarmamızca 2024 yılı içerisinde yapılan operasyonlar neticesinde 699 kilo skunk maddesi, 84 kilo esrar, 6 kilo bonzai, 8 kilo eroin, 27 bin 719 adet ecstasy uyuşturucu hap, 33 kilo metanfetimin, 7 bin 106 adet sentetik ecza, 2 bin 730 Hint keneviri ele geçirilmiş durumdadır. 2024 yılı içerisinde toplam 983 kaçakçılık ve organize suça müdahale edilmiş, bin 23 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapılmıştır. Adli işlem yapılan kişilerden de 46 şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir. 2024 yılı içerisinde emniyetimizin ve jandarmamızın kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele birimlerince 501 adet tabanca ele geçirilmiştir. 19 adet uzun namlulu silah, 386 bin litre kaçak akaryakıt, 224 bin adet kaçak sigara ve 5 bin 977 adet elektronik sigara ve 6 bin 608 kaçak emtia mal ele geçirilmiş bulunmaktadır" dedi.

Siber suçlarla mücadele konusuna da değinen Vali Canalp, "Siber suçlarla mücadelede de 2024 yılı Batman açısından çok hareketli bir yıl olmuştur. Adli işlem yapılmış olay sayısı bin 581'den bin 664'e çıkmıştır. Bu suçların yüzde 83'lük kısmının bilişim ve banka sistemleri aracılığıyla, banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması gibi, nitelikli dolandırıcılık kapsamında işlenmiş olan suçlardır. Bu kapsamda tutuklanan kişilerin sayısı ise 75'ten 183'e çıkarak, bir önceki yıla göre yüzde 144'lük bir artış sağlanmıştır. Göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında da 2024 yılında müdahale edilen olay sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 67 oranında artmış ve 55'ten 92'ye yükselmiştir. Yıl içerisinde toplam 103 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapılmış, 177 yabancı uyruklu şahıs ise müdahil işlem yapılarak geri gönderme merkezlerimize sevk edilmiştir" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ŞEHMUS USTABAŞI - 3.Sayfa
img

Ünlü oyuncudan çok konuşulacak 'Gassal' yorumu
img

Arap ülkeleri onlar için sıraya girdi
img

"Türkiye'nin Maldivleri" icradan satılıyor! Değeri dudak uçuklattı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
5 bin liralık çocuk yardımı kaç yıl sürecek? Herkesin merak ettiği soru yanıt buldu

5 bin liralık yardım kaç yıl sürecek? İşte merak edilen sorunun yanıtı
Gizemli erkek kim? Yüksel Güran'ın evindeki yastıkta farklı bir DNA bulundu

Yastıkta DNA'sı bulunan gizemli erkek kim?
Cinayet mi intihar mı? Genç kadının ölümünde tutuklu kocayı kurtaracak rapor çıktı

Cinayetten tutuklanan kocayı kurtaracak rapor geldi
4 yaşındaki çocuğunu öldürüp çöplüğe attığını itiraf eden anne tutuklandı

"Oğlum kayıp" diyen anne sorguda kan donduran gerçeği itiraf etti
Ticaret Bakanlığı fotoğrafla uyardı: Bu ceketi çocuklarınıza sakın giydirmeyin

Bakanlık uyardı: Bu ceketi çocuklarınıza sakın giydirmeyin
Ünlü oyuncu Lale Mansur'dan çok konuşulacak 'Gassal' yorumu

Ünlü oyuncudan çok konuşulacak 'Gassal' yorumu

Son Dakika Haberleri

Arda Güler Barcelona'ya mı gidiyor? Salı günü hangi diziler var? 14 Ocak Salı TV'de bu akşamki diziler İZSU İzmir su kesintisi! 14-15 Ocak Menderes, Menemen, Konak su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İftarlık Gazoz filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? İftarlık Gazoz filmi ne zaman, nerede çekildi? Mandıra Filozofu İstanbul filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Mandıra Filozofu İstanbul filmi ne zaman, nerede çekildi? KOSKİ Konya su kesintisi! 14-15 Ocak Karatay, Meram, Ereğli su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Cenazemize Hoş Geldiniz filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Cenazemize Hoş Geldiniz filmi ne zaman, nerede çekildi? Adana ASKİ su kesintisi! 14-15 Ocak Yüreğir, Çukurova, Sarıçam su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Bahar 31. bölüm fragmanı yayınlandı mı? 14 Ocak Bahar yeni bölüm fragmanı izleme linki! ASKİ Ankara su kesintisi! 14-15 Ocak Beypazarı, Keçiören, Yenimahalle su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? YKS ne zaman 2025? TYT-AYT'ye kaç gün kaldı? YKS sayaç!
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.