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Batman'da 2 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı

Batman'da 2 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı
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Batman'da iki motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Batman'da iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza anı, güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, akşam saatlerinde Turgut Özal Bulvarı üzerindeki bir kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bulvarda seyir halinde olan ve hız yaptıkları ileri sürülen iki motosiklet, sürücülerinin kavşakta hızını alamaması sonucu çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan motosikletlerdeki 2 vatandaş yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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