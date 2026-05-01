Batman'da motosiklet ile kamyonet çarpıştı: 1 yaralı

Batman'da motosiklet ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, merkeze bağlı Recepler köyü mevkiinde henüz sürücülerinin kimliği öğrenilemeyen motosiklet ile kamyonet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü kamyonetin altında kalarak sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan yaralı sürücü, sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı