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Batman'da minibüsle çarpışan kamyonet devrildi, kazada 1 kişi yaralandı

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Batman'da minibüsle çarpışan kamyonet devrildi, kazada 1 kişi yaralandı
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Batman'ın Cudi Mahallesi'nde kamyonet ile minibüs çarpıştı; çarpışmanın etkisiyle kamyonet yola yan yattı. Kazada yaralanan bir kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Batman'da minibüsle çarpışan kamyonetin devrildiği kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Cudi Mahallesi'nde, sürücülerinin kimlikleri henüz öğrenilemeyen kamyonet ile minibüs çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kamyonet yola yan yattı. Kazada yaralanan bir kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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