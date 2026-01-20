Haberler

Gercüş'te minibüs şarampole devrildi: 3 yaralı

Batman'ın Gercüş ilçesinde kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanan minibüste bulunan 3 kişi yaralandı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kaza sonrası yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Batman'ın Gercüş ilçesinde kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanan minibüste bulunan 3 kişi yaralandı.

Kaza öğleden sonra Gercüş ilçesi Yolağzı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Seyir halindeki 06 CBT 120 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Kazada 3 kişi yaralandı. haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar, Gercüş Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Başında kırıklar olduğu tespit edilen sürücü F.Ş., buradaki müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
