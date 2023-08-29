Batman'ın Çamlıtepe Mahallesi'nde bulunan Tilmerç Mezarlığı'nda yerde bulunan yeni doğmuş erkek bebeğin ölü olduğu belirlendi. Bebeğin cesedi, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Polis ekipleri soruşturma başlattı.

Batman'da mezarlıkta yeni doğmuş bebek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Çamlıtepe Mahallesi'nde bulunan Tilmerç Mezarlığı'nda yerde bebek gören görevlinin durumu yetkililere bildirmesi üzerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemede, yeni doğmuş erkek bebeğin ölü olduğu belirlendi. Bebeğin cesedi, otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Polis ekipleri soruşturma başlattı.