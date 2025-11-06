Haberler

Batman'da Kurdu Saldırısı: 10 Keçi Telef Oldu

Batman'ın Sason ilçesinde bir kurdun saldırısı sonucu 10 keçi telef olurken, 10 keçi de yaralandı. Olay, Kınalı köyünde gece saatlerinde gerçekleşti ve köylüler durumu yetkililere bildirdi.

Batman'ın Sason ilçesinde kurdun saldırısı sonucu 10 keçi telef olurken 10'nu da yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Kınalı köyünde geçimini hayvancılıkla sürdüren Hayriye Can'a ait ağıla gece saatlerinde kurt girdi. Saldırı sonucu 10 keçi telef olurken 10'u da yaralandı. Olayı sabah fark eden besici durumu köy sakinlerine bildirdi. Köylüler, yaralı hayvanlara müdahale ederken, kurt saldırısı bölgede endişeye neden oldu. Yetkililerin olayla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi. - BATMAN

