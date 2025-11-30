Haberler

Batman'da Kuaför Dükkanında Mahsur Kalan 3 Kişi Kurtarıldı

Güncelleme:
Batman'da bir kuaför dükkanında elektrikli kapı sisteminin arızalanması sonucu mahsur kalan 3 kişi, itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren müdahalesiyle kurtarıldı.

Pazaryeri Mahallesi'nde bulunan bir erkek Kuaförü dükkanında, elektrikli kapı sisteminin arıza nedeniyle çalışmaması sonucu 3 kişi içeride mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Batman itfaiyesi ekipleri, içeride kilitli kalan vatandaşları kurtarmak için çalışma başlattı. Yaklaşık bir saat süren titiz ve zorlu çalışmaların ardından, dükkan içerisinde mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı. Vatandaşlar, itfaiye ekiplerine teşekkür etti. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
