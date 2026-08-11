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Kozluk'ta Minibüs Devrildi: 1 Yaralı

Kozluk'ta Minibüs Devrildi: 1 Yaralı
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Batman-Kozluk karayolunun ilçe girişinde kontrolden çıkan minibüs yan yattı. Kazada hafif yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırılırken, vatandaşların yardımıyla minibüs tekrar tekerlekleri üzerine kaldırıldı.

Batman'ın Kozluk ilçesi girişinde kontrolden çıkarak yan yatan minibüsteki 1 kişi yaralandı. Minibüs, kazanın ardından vatandaşların yardımıyla yeniden tekerlekleri üzerine kaldırıldı.

Kaza, Batman-Kozluk karayolunun ilçe girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen minibüs, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu kontrolden çıkarak yan yattı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan 1 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Çevredeki vatandaşlar, güç birliği yaparak yan yatan minibüsü yeniden tekerlekleri üzerine kaldırdı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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