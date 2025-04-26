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Batman'da Kontrolden Çıkan Araç Şarampole Yuvarlandı: 2 Yaralı

Batman'da Kontrolden Çıkan Araç Şarampole Yuvarlandı: 2 Yaralı
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Batman'ın Gercüş ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir hafif ticari araç şarampole yuvarlandı. Kaza sonucu iki kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Batman'ın Gercüş ilçesinde kontrolden çıkan Peugeot marka hafif ticari aracın şarampole yuvarlanması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, Gercüş ilçesine bağlı Akyar köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Batman'dan Gercüş'e gitmekte olan ve henüz sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 34 GUT 387 plakalı Peugeot marka hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada, şoför ve yanında bulunan bir kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla kaldırıldıkları Hasankeyf Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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