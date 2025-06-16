Batman'da Kilim Arasında 5 Kilo Skunk Ele Geçirildi, 1 Tutuklama
Batman'da durdurulan iki kamyonette yapılan aramalarda kilim arasına zulalanmış 5 kilo 400 gram skunk esrar ele geçirildi. 3 şüpheliden 1'i tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Batman'da kilim arasında 5 kilo skunk ele geçirildi: 1 tutuklama
BATMAN - Batman'da durdurulan iki kamyonette yapılan aramalarda kilim arasına zulalanmış 5 kilo 400 gram skunk esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında durdurulan iki kamyonette arama yapıldı. Aramalarda kamyonet kasasındaki kilimler arasına zulalanmış 6 palet halinde 5 kilo 400 gram skunk esrar maddesi ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OSMAN ARSLAN - 3.Sayfa