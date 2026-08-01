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Batman’da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 65 hükümlü yakalandı

Batman’da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 65 hükümlü yakalandı
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Batman’da temmuz ayı boyunca yürütülen çalışmalar kapsamında, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 65 hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Batman'da temmuz ayı boyunca yürütülen çalışmalar kapsamında, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 65 hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Batman İl Jandarma Komutanlığı tarafından 1-31 Temmuz tarihlerinde il merkezi ve ilçelerde gerçekleştirilen planlı faaliyetlerde, çeşitli suçlardan haklarında 1 ila 10 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 60 kişi ile 10 ila 20 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 kişi olmak üzere toplam 65 hükümlü yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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