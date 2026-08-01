Batman’da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 65 hükümlü yakalandı

Batman'da temmuz ayı boyunca yürütülen çalışmalar kapsamında, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 65 hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Batman İl Jandarma Komutanlığı tarafından 1-31 Temmuz tarihlerinde il merkezi ve ilçelerde gerçekleştirilen planlı faaliyetlerde, çeşitli suçlardan haklarında 1 ila 10 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 60 kişi ile 10 ila 20 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 kişi olmak üzere toplam 65 hükümlü yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı