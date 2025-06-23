Batman'da Keşif Ekibi Aracının Kazasında İki Kişi Hayatını Kaybetti

Batman'ın Sason ilçesinde Mereto Dağı'nda keşif ekibini taşıyan aracın şarampole yuvarlanması sonucu hayatını kaybedenlerden Batman Müze Müdürü Mehmet Cabir Alper ve araç sürücüsü Mazlum Yılmaz defnedildi.

Mehmet Cabir Alper'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Mehmet Emin Terece Camisi'ne getirildi. Burada düzenlenen cenaze töreninde namazı İl Müftüsü Ahmet Durmuş kıldırdı.

Cenaze törenine Batman Valisi Ekrem Canalp, Cumhuriyet Başsavcısı Murat Şahin, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kaba, MHP İl Başkanı Muhammet Arif Çetin, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Alper'in cenazesi, kılınan namazın ardından Batman Tilmerç Mezarlığı'nda gözyaşları arasında defnedildi.

Araç sürücüsü Mazlum Yılmaz'ın cenazesi ise otopsi işlemlerinin ardından Sason ilçesine getirildi.

Yılmaz için Sason Erdemli Mezarlığı'nda cenaze namazı kılındı. Namaza ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan namazın ardından Mazlum Yılmaz'ın cenazesi Erdemli Mezarlığı'nda dualarla defnedildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - BATMAN