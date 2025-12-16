Haberler

"Ben gidiyorum, hakkınızı helal edin" mesajı attı, ortadan kayboldu

'Ben gidiyorum, hakkınızı helal edin' mesajı attı, ortadan kayboldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Batman'da ailesine veda mesajı atan 2 çocuk babası Ahmet Kan, kayıplara karıştı. Ailesi ve emniyet ekipleri, Kan'ın bulunması için arama çalışmalarını sürdürüyor.

Batman'da ailesine "Ben gidiyorum, hakkınızı helal edin, bir daha beni aramayın" mesajı atan 2 çocuk babası Ahmet Kan'dan dünden beri haber alınamıyor.

Edinilen bilgilere göre, Kısmet Mahallesi'nde yaşayan ve uzun yıllardır motokurye olarak çalıştığı öğrenilen Ahmet Kan, dün sabah saatlerinde ailesine cep telefonu üzerinden bir mesaj gönderdi. Mesajında, "Ben gidiyorum, hakkınızı helal edin. Bir daha beni aramayın" ifadelerine yer verdiği öğrenilen Ahmet Kan'dan bu mesajın ardından bir daha haber alınamadı. Kayıp şahsın ağabeyi Mehmet Kan, kardeşinin bulunması için yetkililere başvurduklarını belirterek, "Dün sabah emniyete giderek kayıp başvurusunda bulunduk. Emniyet ekipleri kayıp ilanı açtı ve arama çalışmaları devam ediyor. Kardeşimin borçları nedeniyle gitmiş olabileceğini düşünüyoruz. Eğer borcu varsa biz ailesi olarak öderiz. Yeter ki kaçmasın, geri gelsin. Eşi, çocukları ve tüm ailesi onu merak ediyor" dedi.

Ağabey Mehmet Kan, kardeşini gören ya da yerini bilen vatandaşlardan durumu emniyet birimlerine ya da ailesine bildirmelerini istedi.

Ahmet Kan'ın bulunması için polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Bakan Işıkhan: Asgari ücret görüşmelerinde sendikalarla mutlaka istişarede bulunacağız

Bakan Işıkhan'dan milyonları ilgilendiren asgari ücret mesajı
Güllü'nün ölümüyle ilgili oğlu Tuğberk Yağız Gülter ifadeye çağrıldı

Vahim iddia polisi harekete geçirdi! Kızından sonra sıra oğluna geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'a Premier Lig'den transfer

Galatasaray'a Premier Lig'den transfer
Şehri ayağa kaldıran olay! Baba ve kızı evde ölü bulundu

Baba çatı katında asılı halde, kızı ise yatakta ölü bulundu
AK Partili Tayyar: Mehmet Akif Ersoy'la ilgili iddialardan daha ağır bir isim var

AK Partili isim: Ersoy'la ilgili iddialardan daha ağır bir isim var
Korkulan oldu! 7 mutasyon geçiren yeni virüs Türkiye'de

Korktuğumuz başımıza geldi! 7 mutasyon geçiren virüs Türkiye'de
Galatasaray'a Premier Lig'den transfer

Galatasaray'a Premier Lig'den transfer
Benzine bu gece 83 kuruşluk yeni bir indirim geliyor

Araç sahiplerine müjde! Bu gece dev bir indirim daha geliyor
Güllü'nün hamileliği İbo Show'da ortaya çıkmıştı! O bölüm yeniden gündemde

Güllü'nün hamileliğini duyurmuştu! O görüntü yeniden gündemde
Çin'in yeni İHA'sı ilk testi geçti

ABD'nin uykularını kaçıracak hamle! Sarı fırtına ilk kez havalandı
Fenerbahçe'den giden futbolcu yeni takımında kral oldu

Fenerbahçe'den giden futbolcu yeni takımında kral oldu
Mehmet Akif Ersoy'dan Furkan Torlak'a 'Kütüphane' esprisi! Mekana böyle götürmüş

Ersoy'dan Furkan Torlak'a "Kütüphane" esprisi! Mekana böyle götürmüş
Tanıktan inanılmaz iddialar! İşte Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucu trafiği

Tanıktan inanılmaz iddialar! İşte Mehmet Akif'in uyuşturucu trafiği
Gain Medya'ya operasyon! Tüm kuruluşlara kayyum atandı, 3 yönetici gözaltında

Gain Medya'ya operasyon! Tüm kuruluşlara kayyum atandı
Jhon Duran'ın neden oyundan alındığı ortaya çıktı

Neden oyundan alındığı ortaya çıktı
title