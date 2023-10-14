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Batman'da kayınbiraderinin silahlı saldırısına uğrayan kişi hayatını kaybetti

Batman'ın Cudi Mahallesi'nde kayınbiraderi tarafından silahlı saldırıya uğrayan Vahdettin G., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Şüpheli ise polis tarafından yakalandı.