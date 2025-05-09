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Batman'da Kaybolan 15 Büyükbaş Hayvan Jandarma Tarafından Bulundu

Batman'da Kaybolan 15 Büyükbaş Hayvan Jandarma Tarafından Bulundu
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Sason ilçesinde kaybolan 15 büyükbaş hayvan, Jandarma'nın arama çalışmaları sonucunda bulundu ve sahibine teslim edildi.

Batman'ın Sason ilçesinde kaybolan 15 büyükbaş hayvan, jandarma tarafından bulunarak sahibine teslim edildi.

Sason'un Kelhasan Mahallesi'nde etrafında çitli arazide 15 büyükbaş hayvanının kaybolması üzerine sürü sahibi M.T., İlçe Jandarma Komutanlığından yardım istedi. Bunun üzerine harekete geçen jandarma asayiş ekibi timi, bölgede arama ve tarama çalışması yaptı.

Yaklaşık 2 saat süren ve dron kullanılan çalışmaların sonunda, kayıp hayvanların 5 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda olduğu tespit edildi. Ekipler tarafından bulunan büyükbaş hayvanlar, sahibine teslim edildi. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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