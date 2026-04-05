Batman'da kapalı olan ilçeler arası yol ulaşıma açıldı

Batman'da yoğun kar yağışı nedeniyle yaklaşık 5 aydır ulaşıma kapalı olan Sason ile Kozluk ilçelerini birbirine bağlayan ara yol, yürütülen çalışmaların ardından yeniden hizmete açıldı.

Sason ilçesine bağlı Kayabaşı Mahallesi ile Kozluk ilçesine bağlı Geçitaltı, Höv ve Armutlu köyleri güzergahından geçen bağlantı yolunun açılması için İlçe Özel İdaresi ekipleri tarafından karla mücadele çalışması başlatıldı. Ekiplerin 3 gün süren yoğun çalışmaları sonucunda yol tekrar ulaşıma kazandırıldı. Bölge halkı açısından büyük önem taşıyan yol, iki ilçe arasındaki ulaşımı sağlamasının yanı sıra yaylalara çıkan hayvan yetiştiricileri ve pancar toplamak için bölgeyi kullanan vatandaşlar tarafından da aktif olarak kullanılıyor.

Yetkililer, benzer durumlara karşı kış aylarında karla mücadele çalışmalarının aralıksız sürdürüleceğini belirtti. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı