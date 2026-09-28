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Batman'da kargo kamyonunun kasasında çıkan yangında bazı paketler hasar gördü

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Batman'da kargo kamyonunun kasasında çıkan yangında bazı paketler hasar gördü
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Batman'da Bayındır Mahallesi'nde bir kargo firmasına ait kamyonun kasasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmazken bazı kargo paketleri hasar gördü, inceleme başlatıldı.

Batman'da bir kargo firmasına ait kamyonun kasasında yangın çıktı, bazı kargo paketlerinde hasar oluştu.

Olay, Bayındır Mahallesi Batı Rahman Bulvarında Tuana mevkiinde meydana geldi. Kargo yüklü kamyonun kasasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Alevler kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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