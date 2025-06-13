Batman'da Kamyonet Mesire Alanına Çarptı: 3 Yaralı

Batman'da virajı alamayan sürücü, mesire alanı duvarına çarptı: 3 yaralı

BATMAN - Batman'ın Gercüş ilçesinde virajı alamayarak mesire alanına giren kamyonet hurdaya dönerken 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, 34 LR 56 06 plakalı kamyonetin sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle Kırkat Göletti Mesire alanı duvarına çarparak içeri girdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan ismi öğrenilmeyen şoför, Ozan Daştan ve Simizar Daştan (47), sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gercüş Devlet Hastanesine sevk edildi.