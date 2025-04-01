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Batman'da Kamyonet Çarpışması: 7 Yaralı

Batman'da Kamyonet Çarpışması: 7 Yaralı
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Batman'ın Kozluk ilçesinde iki kamyonetin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Batman'da iki kamyonetin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Kozluk ilçesi yolunda Sanayi Sitesi Kavşağı'nda M.T. (27) idaresindeki 34 BJF 638 plakalı ve A.G. (22) idaresindeki 34 HT 3108 plakalı kamyonet, sürücülerinin kontrolünden çıkarak çarpıştı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis sevk edildi. Yaralılar, sürücüler ile birlikte H.G. (25), S.G. (44), E.T. (20), T.A. (23) ve K.A. (21) sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere sevk edildi. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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