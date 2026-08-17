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Batman-Diyarbakır yolunda kamyon-otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Batman-Diyarbakır yolunda kamyon-otomobil çarpıştı: 4 yaralı
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Batman-Diyarbakır kara yolu Sürücü Pisti Kavşağı'nda kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu araçta sıkışan 4 kişi yaralandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Batman-Diyarbakır kara yolu Sürücü Pisti Kavşağı'nda kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu araçta sıkışan 4 kişi yaralandı.

Batman-Diyarbakır kara yolu Sürücü Pisti Kavşağı'nda kamyon ile otomobil henüz belirlenemeyen nedenle çarpıştı. Kazanın ardından araçta bulunan 4 kişi sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve güvenlik ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştıkları yerden çıkarılan 4 yaralı, sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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