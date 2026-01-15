Haberler

Batman'da kaçakçılıkla mücadele sürüyor

Güncelleme:
Batman İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, çok sayıda gümrük kaçağı sigara, ruhsatsız silah ve diğer kaçak ürünler ele geçirildi. Toplamda 29 kişi hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Batman İl Jandarma Komutanlığı tarafından kaçakçılıkla mücadele kapsamında gerçekleştirilen denetimlerde, çok sayıda gümrük kaçağı ürün ile ruhsatsız silah ele geçirildi.

Batman İl Jandarma Komutanlığınca, Batman merkez ve merkez ilçe sorumluluk bölgesi ile Hasankeyf ve Gercüş ilçelerinde bulunan yol kontrol noktalarında icra edilen uygulamalarda, kaçak sigara ve muhtelif malzemeler ele geçirildi. 22 farklı araçta yapılan aramalarda değişik markalarda toplam 4 bin 222 paket gümrük kaçağı sigara, 2 bin 700 adet taklit forma, 50 adet gümrük kaçağı muhtelif malzeme, 2 adet 9 milimetre ruhsatsız tabanca, 2 adet 7,65 milimetre ruhsatsız tabanca, 5 adet tabanca şarjörü, 17 adet 7,65 milimetre fişek, 14 adet 9 milimetre fişek ile 123 adet gümrük kaçağı alkol ele geçirildi. Olaylarla ilgili olarak 29 şahıs hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli tahkikat başlatıldı.

Batman İl Jandarma Komutanlığının, kaçakçılıkla mücadeleye yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğü bildirildi. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
