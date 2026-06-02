Batman'da uyuşturucu ve kaçak ürün operasyonu

Batman İl Jandarma Komutanlığı'nın 15 Mayıs-1 Haziran 2026 tarihleri arasında Hasankeyf ve Gercüş ilçelerinde düzenlediği operasyonlarda 15 kök kenevir, 8 bin 859 paket kaçak sigara ve 30 adet gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. 20 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

15 Mayıs - 1 Haziran 2026 tarihleri arasında Hasankeyf ve Gercüş ilçelerindeki yol kontrol noktalarında ve gerçekleştirilen aramalarda, 15 kök kenevir bitkisi, 8 bin 859 paket gümrük kaçağı sigara ile 30 adet çeşitli gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında yakalanan şüpheliler hakkında gerekli adli işlemler başlatılırken, olaylarla bağlantılı 20 şahıs hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli tahkikat yürütüldüğü bildirildi. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
