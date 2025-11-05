Batman'da Kaçak Silah Ticareti Operasyonu: 6 Gözaltı, Tutuklama

Batman'da jandarma ekiplerince düzenlenen silah ticareti operasyonunda gözaltına alınan 6 kişi tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Beşiri ilçesi Örmegöze Organize Sanayi Bölgesi'nde kaçak silah ticareti yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda, M.S. ve Y.S. isimli şahıslar silah ticareti yaptıkları sırada suçüstü yakalandı. Şüphelilerin üzerlerinde, ikametlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 6 adet 9 milimetre tabanca, 6 adet şarjör, 4 adet 7.62 milimetre fişek ve 18 adet satışa hazır fişek haline getirilmiş skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 2 şüpheli ile olayla bağlantısı olduğu belirlenen 4 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Batman M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna sevk edildi. - BATMAN