Batman'da Kaçak Silah Satmaya Çalışan İki Kişi Tutuklandı
Batman'da jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, kaçak silah satışı yaparken yakalanan iki kişi tutuklandı. Şahısların üzerinde bir Kaleşnikof tüfeği ve mühimmat bulundu.
Batman'da uzun namlulu kaçak silah satmaya çalışırken suç üstü yakalanan 2 kişi tutuklandı.
Batman'da kaçak silah satışı yapılacağı ihbarını alan jandarma KOM ve JASAT ekipleri, yürüttükleri başarılı çalışmalarla Çamlıca Mahallesi'nde V.E. ve M.B. isimli şahısları, silah ticareti yapmaya çalıştıkları esnada kovalamaca sonucu suçüstü yakaladı. Şahısların üzerinde, 1 adet Kaleşnikof piyade tüfeği, 1 adet şarjör ve 8 adet 7.62 milimetre fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli adli işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BATMAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa