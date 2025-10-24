Batman'da Kaçak Silah Satmaya Çalışan İki Kişi Tutuklandı

Batman'da uzun namlulu kaçak silah satmaya çalışırken suç üstü yakalanan 2 kişi tutuklandı.

Batman'da kaçak silah satışı yapılacağı ihbarını alan jandarma KOM ve JASAT ekipleri, yürüttükleri başarılı çalışmalarla Çamlıca Mahallesi'nde V.E. ve M.B. isimli şahısları, silah ticareti yapmaya çalıştıkları esnada kovalamaca sonucu suçüstü yakaladı. Şahısların üzerinde, 1 adet Kaleşnikof piyade tüfeği, 1 adet şarjör ve 8 adet 7.62 milimetre fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli adli işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BATMAN