Batman'da Kaçak Sigara Operasyonu: 720 Paket Ele Geçirildi
Batman-Gercüş karayolunda yapılan yol kontrolünde, durdurulan bir araçta 720 paket gümrük kaçağı sigara bulundu. 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Batman'da yapılan yol kontrolünde durdurulan bir araçta 720 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Batman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Batman- Gercüş karayolunda yapılan yol kontrolü sırasında durdurulan bir araçta arama yapıldı. Aramada, araçta yolcu olarak bulunan 4 şahsa ait olduğu belirlenen 720 paket kaçak sigara ele geçirildi. Sigaralara el koyan jandarma ekiplerince, 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - BATMAN