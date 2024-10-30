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Batman'da Kaçak Sigara Operasyonu: 720 Paket Ele Geçirildi

Batman'da Kaçak Sigara Operasyonu: 720 Paket Ele Geçirildi
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Batman-Gercüş karayolunda yapılan yol kontrolünde, durdurulan bir araçta 720 paket gümrük kaçağı sigara bulundu. 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Batman'da yapılan yol kontrolünde durdurulan bir araçta 720 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Batman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Batman- Gercüş karayolunda yapılan yol kontrolü sırasında durdurulan bir araçta arama yapıldı. Aramada, araçta yolcu olarak bulunan 4 şahsa ait olduğu belirlenen 720 paket kaçak sigara ele geçirildi. Sigaralara el koyan jandarma ekiplerince, 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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