Batman'da Kaçak Sigara Operasyonu: 720 Paket Ele Geçirildi

Batman'da yapılan yol kontrolünde durdurulan bir araçta 720 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Batman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Batman- Gercüş karayolunda yapılan yol kontrolü sırasında durdurulan bir araçta arama yapıldı. Aramada, araçta yolcu olarak bulunan 4 şahsa ait olduğu belirlenen 720 paket kaçak sigara ele geçirildi. Sigaralara el koyan jandarma ekiplerince, 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - BATMAN