Batman'da Kaçak Sigara Operasyonu: 5 Bin 380 Paket Ele Geçirildi

Batman'da polis ekiplerince takibe alınan hafif ticari araçta 5 bin 380 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Gercüş ilçesinde kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Gercüş İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince alınan istihbari bilgi doğrultusunda bir hafif ticari araç takibe alındı.

Bir süre takip edilen hafif ticari araç Batman istikametine doğru seyretmeye başladığı sırada polis ekipleri tarafından "dur" ihtarında bulunuldu.

Durdurulan hafif ticari araçta arama yapan ekipler siyah poşetlere doldurulmuş 5 bin 380 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. Sigaralara el koyan polis ekipleri, araçta bulunan 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyete götürülen şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. - BATMAN