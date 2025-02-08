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Batman'da Kaçak Nargile Tütünü ve Elektronik Sigara Ele Geçirildi

Batman'da Kaçak Nargile Tütünü ve Elektronik Sigara Ele Geçirildi
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Batman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, düzenlediği operasyonda gümrük kaçağı 174 kilogram nargile tütünü ve 200 adet elektronik sigara filtresi ele geçirirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Batman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda gümrük kaçağı 174 kilogram nargile tütünü ve 200 adet elektronik sigara filtresi ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, kaçak sigara ve elektronik sigara filtresi ticareti yapıldığı istihbaratını alan Batman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri belirlenen adrese operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda gümrük kaçağı 174 kilogram nargile tütünü ve 200 adet elektronik sigara filtresi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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