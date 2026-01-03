Jandarmadan kar altında filmleri aratmayan kurtarma operasyonu

Batman'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle çok sayıda köy yolunun kapandığı Gercüş ilçesinde, jandarma ekipleri hayat kurtaran bir operasyona imza attı.

Gercüş ilçesine bağlı Kırkat köyünde, sabaha karşı saat 05.30 sıralarında 92 yaşındaki Mehmet Selim Kardaş beyin kanaması geçirdi.

Durumun yakınları tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine, köy yollarının kar nedeniyle kapalı olması sebebiyle jandarma ekipleri tarafından hava destekli kurtarma operasyonu başlatıldı.

Batman İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde yürütülen çalışmada, Diyarbakır Jandarma Havacılık Grup Komutanlığı'na bağlı helikopter bölgeye sevk edildi.

Zorlu hava şartları ve yoğun kar yağışına rağmen jandarma pilotları köye başarıyla iniş yaptı.

Film sahnelerini aratmayan operasyonla helikoptere alınan yaşlı hasta, acil tedavi için Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakledildi.

Mehmet Selim Kardaş'ın hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Zorlu kış şartlarında gerçekleştirilen başarılı kurtarma operasyonu, bölgede yaşayan vatandaşların takdirini topladı. - BATMAN