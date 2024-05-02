Üye Girişi
Haberler

Batman'da jandarma arama noktasına gelen otomobil alev alev yandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman-Diyarbakır karayolu üzerinde bulunan Sinan Jandarma Karakolu arama noktasına gelen bir otomobilin motor kısmından dumanlar yükseldi. Sürücü ve jandarma ekiplerinin 112 Acil Çağrı Merkezine durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Otomobil, itfaiye erlerinin müdahalesiyle söndürüldü. Sürücü yara almazken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Batman'da jandarma arama noktasına gelen bir otomobil alev alev yandı.

Edinilen bilgilere göre, Batman- Diyarbakır karayolu üzerinde bulunan Sinan Jandarma Karakolu arama noktasına gelen bir otomobilin motor kısmından dumanlar yükseldi.

Sürücü ve jandarma ekiplerinin 112 Acil Çağrı Merkezine durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Otomobil, itfaiye erlerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Sürücü yara almazken, otomobil kullanılamaz hale geldi. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Diyarbakır Jandarma İtfaiye Batman Olay Güvenlik Trafik 3.Sayfa Otomobil Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title