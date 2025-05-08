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Batman'da İstismar İddiasıyla Öğretmen Tutuklandı

Batman'da İstismar İddiasıyla Öğretmen Tutuklandı
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Batman'da ilkokulda görev yapan bir öğretmen, istismar iddiaları nedeniyle gözaltına alınarak tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma dosyasına gizlilik kararı getirildi.

Batman'da istismar iddiasıyla gözaltına alınan sınıf öğretmeni, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Batman merkezde bulunan bir ilkokulda görev yapan sınıf öğretmeni, istismar iddiasıyla şikayetler üzerine yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Şüpheli öğretmen, çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma dosyasına gizlilik kararı getirildi. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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