Batman'da İki Ticari Araç Çarpıştı: 2 Yaralı
Batman'da Petrolkent Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında iki ticari araç çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Batman'da iki ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Petrolkent Mahallesi'nde seyir halindeki iki ticari araç çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa