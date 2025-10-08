Haberler

Batman'da İki Ticari Araç Çarpıştı: 2 Yaralı

Batman'da Petrolkent Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında iki ticari araç çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Batman'da iki ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Petrolkent Mahallesi'nde seyir halindeki iki ticari araç çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
