Batman'da trafik kazası: 3 yaralı
Batman’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Batman'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kaza, yeni Siirt çevre yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı