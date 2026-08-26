Batman'da trafik kazası: 3 yaralı

Batman'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, yeni Siirt çevre yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı