Batman'da İki Grup Arasında Silahlı Kavga

Batman kent merkezinde iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, kurşunlar park halindeki bazı araçlara isabet etti.

Olay, saat 14.00 civarında Batman Ziya Gökalp Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi veya kişiler arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada ölen ya da yaralanan olmazken çevrede bulunan bazı araçlara kurşun isabet etti. Kavganın ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemleri alarak, olayda yer alan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. - BATMAN