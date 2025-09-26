Haberler

Batman'da İki Grup Arasında Silahlı Kavga

Batman'da İki Grup Arasında Silahlı Kavga
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman kent merkezinde iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı, ancak kurşunlar park halindeki araçlara isabet etti. Polis, olayla ilgili geniş güvenlik önlemleri alarak şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Batman kent merkezinde iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, kurşunlar park halindeki bazı araçlara isabet etti.

Olay, saat 14.00 civarında Batman Ziya Gökalp Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi veya kişiler arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada ölen ya da yaralanan olmazken çevrede bulunan bazı araçlara kurşun isabet etti. Kavganın ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemleri alarak, olayda yer alan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
BM'de Netanyahu'ya protesto! Katılımcılar salonu terk etti

BM'de Netanyahu'ya büyük şok! Salon bir anda boş kaldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Değişimi gözlerden kaçmadı: İşte Ekrem İmamoğlu'nun son hali

İşte İmamoğlu'nun son hali
Epilepsi krizi taklidi yaparak dilenen şahıs otobüsten atıldı

Yaptığı hareketi görünce yakasından tutup otobüsten attılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.