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Batman'da Hırsızlık Yapan Kadın Ev Hapsine Alındı

Batman'da Hırsızlık Yapan Kadın Ev Hapsine Alındı
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Batman'da bir eve girerek çok sayıda ziynet eşyası çalan kadın, emniyet ekipleri tarafından yakalandı. Mahkemeye sevk edilen kadına, bakıma muhtaç çocuğu olması nedeniyle ev hapsi cezası verildi.

Batman'da girdigi evden çok sayıda ziynet eşyasını çalan kadın yakalandı. Mahkemeye sevk edilen kadına ev hapsi cezası verildi.

Edinilen bilgiye göre, 10 Ocak'ta bir eve giren kadın, 44 adet altın, 1 çift küpe, 1 adet altın yüzük, 1 adet ucunda çeyrek altın bulunan kelepçeli bileklik, 1 adet ucunda çeyrek altın bulunan bileklik ve 1 adet 66 cm uzunluğunda ucunda yarım altın bulunan zincir kolyeyi çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık olayı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, yapılan çalışmalar neticesinde şüpheliyi aynı gün yakaladı. Şüpheliye emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece bakıma muhtaç çocuğu olması sebebiyle ev hapsi cezası verildi. Çalınan altınlar ise sahibine teslim edildi. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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