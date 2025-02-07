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Batman'da Hırdavatçıdan 120 Bin Lira Değerinde Malzeme Çalındı

Batman'da Hırdavatçıdan 120 Bin Lira Değerinde Malzeme Çalındı
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Batman'da bir hırdavatçıdan 1.5 saat boyunca 120 bin lira değerinde malzeme çalan iki şüpheli, güvenlik kameralarına yakalandı. Olay sonrası polis soruşturma başlattı.

Batman'da 1,5 saat gezdikleri hırdavatçıdan 120 bin lira değerinde malzeme çalıp el arabasıyla taşıyan 2 şüphelinin hırsızlık anları iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Alınan bilgilere göre, hırsızlık olayı, 5 Şubat'ta sabaha karşı Çarşı Mahallesi 1. Caddedeki hırdavat dükkanında yaşandı 2 şüpheli pencere korkuluklarını kırarak girdikleri iş yerinden 1.5 saatte 120 bin lira değerinde altın, döviz ve malzeme çaldı. Şüphelilerin çaldıkları malzemeleri el arabasıyla götürdüğü anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Sabah gördüğü manzara karşısında şok olan iş yeri sahibi Metin Yalçın (26), olayın 04.30'da olduğunu belirterek, "Arka balkonun pencere korkuluğunu kırmak suretiyle içeri iki kişi girdi ve iş yerime girip etrafı karıştırdılar. 120 bin lira değerinde zarar yaptılar" dedi.

Polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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