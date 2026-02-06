Haberler

Batman'da grup köy yolunda heyelan: 2 minibüs mahsur kaldı

Batman'ın Sason ilçesinde yoğun kar yağışının ardından başlayan sağanak, heyelana neden oldu. Yolda mahsur kalan iki köy minibüsünde bulunan yolcuların durumu iyi, can kaybı yaşanmadı.

Batman'ın Sason ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından başlayan sağanak, heyelana neden oldu. Alagöz köyünden ilçe merkezine gitmekte olan 2 köy minibüsü, yola düşen heyelan nedeniyle mahsur kaldı.

Edinilen bilgilere göre, uzun süre yerde kalan karın üzerine yağan yağmur sonrası toprak yumuşadı. Bu durum heyelana yol açarken, yola devrilen ağaç, taş ve toprak nedeniyle 2 köy minibüsü ilerleyemedi. Olayda 2 minibüste bulunan yolcuların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, yolu yeniden ulaşıma açmak için çalışma başlattı. Heyelan nedeniyle ulaşımın tamamen sağlanamadığı öğrenildi.

Yetkililer, bölgede yaşayan vatandaşları heyelan ve muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. - BATMAN

