Batman'da Hafif Ticari Araç ile Traktör Çarpıştı: 2 Yaralı

Batman'da Hafif Ticari Araç ile Traktör Çarpıştı: 2 Yaralı
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Batman-Beşiri karayolunda hafif ticari araç ile römorklu traktörün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Batman'da hafif ticari araç ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Batman- Beşiri karayolunda Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında hafif tiraci araç ile römorklu traktör çarpıştı. Çarpışma sonucu römorktan kopan traktör yan dönerken orta refüje çarpan hafif ticari araç takla attı. Çarpışma ile birlikte traktör sürücüsü ve hafif ticari araç sürücüsü yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Araçların kaldırılmasının ardından yol trafiğe açılırken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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