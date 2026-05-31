Batman'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Batman'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Gültepe Mahallesi Eflatun Caddesi ile İbrahim Hakkı Caddesi kavşağında F.Ç. (21) yönetimindeki 72 ADC 199 plakalı hafif ticari araç ile V.O. (42) idaresindeki 06 GKD 57 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler F.Ç. ve V.O. ile araçta bulunan M.Ç.O. (7) hafif şekilde yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı