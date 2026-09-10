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Batman’da hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü

Batman’da hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü
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Batman’da hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 21 yaşındaki motosiklet sürücüsü Ayhan Çelik hayatını kaybetti.

Batman'da hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 21 yaşındaki motosiklet sürücüsü Ayhan Çelik hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Pazaryeri Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Ayhan Çelik ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Çelik'in hayatını kaybettiği belirlendi. Gencin cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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