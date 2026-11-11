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Batman'da Gültepe Mahallesi'nde otomobilin motoru alev aldı, itfaiye yangını söndürdü

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Batman'ın Gültepe Mahallesi'nde seyir halindeki bir otomobilin motor kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Batman'da seyir halindeki bir otomobilin motor kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, Gültepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki otomobilin motor kısmı henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangın sonucu otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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